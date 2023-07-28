Newsweek: в Минобороны Британии назвали вертолёт Ка-52 серьёзной угрозой для ВСУ

Российский ударный вертолёт "Аллигатор" Ка-52М и его предшественник Ка-52 — серьёзная угроза для армии Украины в зоне боевых действий. Об этом сообщает Newsweek, ссылаясь на представителей Минобороны Британии.

Фото: Вадим Савицкий

В ведомстве заявили о "колоссальном уроне", который Ка-52 наносят украинским войскам. По словам сотрудников МО Великобритании, "Аллигаторы" способны точно бить по бронетехнике, скоплению живой силы и воздушным целям в любую погоду. Отмечается, что эти вертолёты создают препятствия для контрнаступления ВСУ.

"Ка-52 — один из самых грозных военных вертолётов в России", — сказано в публикации.

Кроме того, в Минобороны Британии обратили внимание на способность Ка-52 обходить украинские системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее журналисты Financial Times, ссылаясь на военных ВСУ, сообщили о хаосе, который царил в рядах украинских войск в первые дни наступления, в том числе из-за активности российских ударных вертолётов Ка-52.