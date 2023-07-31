Два мощных взрыва в Кривом Роге: глава ВГА подтвердил попадания

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 31 июля, в Кривом Роге прогремело два взрыва.

Фото: topwar.ru

Об этом уже сообщил телеканал RT со ссылкой на украинские Telegram-каналы.

Также сообщается, что сирена воздушной тревоги стала звучать Днепропетровской области уже после нанесения ударов.

Глава городской администрации Александр Вилкул подтвердил прилёты по критической инфраструктуре города. По каким объектам был нанесён удар — не уточнил.

У места взрывов много карет "скорых". Предварительно, по критическим объектам Украины прилетели две ракеты "Искандер".