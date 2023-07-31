Сегодня, 31 июля, в Кривом Роге прогремело два взрыва.
Об этом уже сообщил телеканал RT со ссылкой на украинские Telegram-каналы.
Также сообщается, что сирена воздушной тревоги стала звучать Днепропетровской области уже после нанесения ударов.
Глава городской администрации Александр Вилкул подтвердил прилёты по критической инфраструктуре города. По каким объектам был нанесён удар — не уточнил.
У места взрывов много карет "скорых". Предварительно, по критическим объектам Украины прилетели две ракеты "Искандер".
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Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.