Военнослужащие армии России смогли выбить вооруженные силы Украины из села Майорское в ДНР, об этом в эфире "Россия-24" сообщил врио глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Также было отмечено, что ВСУ понесли большие потери.
"Наши подразделения смогли выбить противника, противник понес большие потери и в личном составе, и в технике", — рассказал Денис Пушилин.
Ранее начальник пресс-центра группы "Восток" Олег Чехов, рассказал, что армия России не позволила ВСУ закрепиться на Южнодонецком направлении. Украинские силы несли значительные потери и приняли решение об отступлении.
Также сообщается, что ВСУ предпринимали две попытки разведки боем на Запорожском направлении, однако ни одна из них не увенчалась успехом.
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