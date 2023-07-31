Полиция накрыла элитный интим-салон в центре Санкт-Петербурга

МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области одержало значительную победу, закрыв нелегальный притон, скрытно действовавший в историческом центре Петербурга. Подпольное заведение, замаскированное под интимный салон, взимало с клиентов различные суммы — от 15 000 до 20 000 рублей в зависимости от выбранных ими услуг и исполнителей.

Фото: https://dzen.ru/b/YxIwa6gB9TEyd_Eu

Успех операции стал очевиден после того, как сотрудники правоохранительных органов провели тщательный обыск в притоне, в ходе которого были обнаружены и изъяты значительные улики. Среди изъятого — более 150 тыс. рублей наличными, алкогольная продукция, камеры видеонаблюдения, важные бухгалтерские документы и другие значимые улики, которые помогут в расследовании.

В результате проведённой операции владельцу заведения грозит серьёзное уголовное наказание по статье 241 УК РФ "Организация деятельности заведений, занимающихся проституцией".

Кроме того, ранее в СМИ сообщалось о другом инциденте, связанном с обманным заведением. Трое жителей Читы до разоблачения правоохранительными органами занимались организацией притона, выдававшего себя за легальный массажный салон.

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