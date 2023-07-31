Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что Киев ориентируется на проведение террористических актов по гражданскому населению из-за отсутствия побед на фронте.
Также глава Минобороны объяснил это неудачей в проведении контрнаступления, сопровождающего большие потери со стороны армии Украины.
Шойгу объявил о принятии дополнительных мер по защите гражданского населения и инфраструктуры. Также подчеркнул, что армия России увеличила количество ударов по военным объектам Киева.
Ранее, представитель ведомства рассказал о потерях украинской армии, которые за прошедший месяц составили 20824 человека и 2227 единиц различного вооружения, в том числе 10 танков Leopard и 11 американских Bradley.
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Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.