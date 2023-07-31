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Шойгу рассказал об угрозе терактов со стороны Киева

Силовые структуры

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что Киев ориентируется на проведение террористических актов по гражданскому населению из-за отсутствия побед на фронте. 

Шойгу рассказал об угрозе терактов со стороны Киева
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Также глава Минобороны объяснил это неудачей в проведении контрнаступления, сопровождающего большие потери со стороны армии Украины. 

Шойгу объявил о принятии дополнительных мер по защите гражданского населения и инфраструктуры. Также подчеркнул, что армия России увеличила количество ударов по военным объектам Киева. 

Ранее, представитель ведомства рассказал о потерях украинской армии, которые за прошедший месяц составили 20824 человека и 2227 единиц различного вооружения, в том числе 10 танков Leopard и 11 американских Bradley.

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Автор Полина Сушкова
Полина Сушкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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