Шойгу рассказал, что в июле ВСУ потеряли более 20 тысяч солдат

Украинская сторона потеряла почти 21 тысячу солдат и больше 2 тысяч военной техники только за июль, рассказал на селекторном совещании Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Фото: kremlin.ru

Глава Минобороны объявил, что вооруженные силы Украины лишились 20824 человека и 2227 единиц различного вооружения.

Вся уничтоженная военная техника ВСУ является западной. В ликвидированном вооружении числится 11 американских БМП Bradley, 10 танков Leopard, 40 американских артиллерийских систем М777, 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.

Также на заседании Сергей Шойгу привлек внимание к теме западного оружия, которое поставляется на Украину. Он отметил, что оно не приближает конец спецоперации и не приводит к победам ВСУ на фронте, а только растягивает время СВО, что приводит к новым потерям Киева.