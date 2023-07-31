Украинская сторона потеряла почти 21 тысячу солдат и больше 2 тысяч военной техники только за июль, рассказал на селекторном совещании Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Глава Минобороны объявил, что вооруженные силы Украины лишились 20824 человека и 2227 единиц различного вооружения.
Вся уничтоженная военная техника ВСУ является западной. В ликвидированном вооружении числится 11 американских БМП Bradley, 10 танков Leopard, 40 американских артиллерийских систем М777, 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.
Также на заседании Сергей Шойгу привлек внимание к теме западного оружия, которое поставляется на Украину. Он отметил, что оно не приближает конец спецоперации и не приводит к победам ВСУ на фронте, а только растягивает время СВО, что приводит к новым потерям Киева.
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