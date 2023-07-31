ФСБ предотвратили диверсии в Запорожье

Силовые структуры России предотвратили ряд диверсий, которые готовились на территории Запорожской области, сообщает РИА Новости.

Фото: zen.yandex. ru

Издание сообщает, что сотрудниками было найдено потайное помещение, в котором хранилось вооружение и оружие образца НАТО.

Напомним, что в конце июля Москва сообщал о напряженной ситуации вокруг Запорожской АЭС. Также представители Кремля говорили о возможных диверсиях, которые планируются украинской стороной. В тоже время Зеленский объявил о том, что российские военные разместили "предметы похожие на взрывчатку" на крыше станции. Однако, сотрудники МАГАТЭ опровергли эту информацию потому, что не выявили признаков минирования.