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Роджерс: одна из задач Киева — угробить как можно больше мирного населения

Силовые структуры

Одна из задач киевского режима — убить как можно больше мирных граждан.

Роджерс: одна из задач Киева — угробить как можно больше мирного населения
Фото: Телеграм-канал ShortЫ ДНР

Об этом сообщил политолог и публицист Александр Роджерс.

Это нужно Киеву, чтобы когда РФ освободит территорию, там оставалось как можно больше разрушений и меньше живого народа.

По его словам, у киевской власти заканчиваются снаряды и техника, но она всячески это отрицает.

"Нормальное наступление за 5 суток должно пробить как минимум первую линию обороны, в идеале должно пробить и вторую. Если этого не произошло за 5 дней, то дальше его можно считать провалившимся. Для того, чтобы за 5 дней пробить, нужно создать высокую концентрацию войск, "ударный кулак", — отметил журналист.

Он подчеркнул, что при доминировании ВКС РФ и артиллерии, создать такой "ударный кулак" нельзя. И лишь только ВСУ его собирают, туда прилетает, это уничтожается, подытожил Роджерс.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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