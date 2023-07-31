Роджерс: одна из задач Киева — угробить как можно больше мирного населения

Одна из задач киевского режима — убить как можно больше мирных граждан.

Фото: Телеграм-канал ShortЫ ДНР

Об этом сообщил политолог и публицист Александр Роджерс.

Это нужно Киеву, чтобы когда РФ освободит территорию, там оставалось как можно больше разрушений и меньше живого народа.

По его словам, у киевской власти заканчиваются снаряды и техника, но она всячески это отрицает.

"Нормальное наступление за 5 суток должно пробить как минимум первую линию обороны, в идеале должно пробить и вторую. Если этого не произошло за 5 дней, то дальше его можно считать провалившимся. Для того, чтобы за 5 дней пробить, нужно создать высокую концентрацию войск, "ударный кулак", — отметил журналист.

Он подчеркнул, что при доминировании ВКС РФ и артиллерии, создать такой "ударный кулак" нельзя. И лишь только ВСУ его собирают, туда прилетает, это уничтожается, подытожил Роджерс.