Одна из задач киевского режима — убить как можно больше мирных граждан.
Об этом сообщил политолог и публицист Александр Роджерс.
Это нужно Киеву, чтобы когда РФ освободит территорию, там оставалось как можно больше разрушений и меньше живого народа.
По его словам, у киевской власти заканчиваются снаряды и техника, но она всячески это отрицает.
"Нормальное наступление за 5 суток должно пробить как минимум первую линию обороны, в идеале должно пробить и вторую. Если этого не произошло за 5 дней, то дальше его можно считать провалившимся. Для того, чтобы за 5 дней пробить, нужно создать высокую концентрацию войск, "ударный кулак", — отметил журналист.
Он подчеркнул, что при доминировании ВКС РФ и артиллерии, создать такой "ударный кулак" нельзя. И лишь только ВСУ его собирают, туда прилетает, это уничтожается, подытожил Роджерс.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.