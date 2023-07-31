В Киеве призывают солдат НАТО быть готовыми "стрелять в русского"

Ни одно обещание Украине по поводу предоставления оружия или "гарантий безопасности" не выполнено.

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Об этом сообщил близкий к главкому армии Украины Валерию Залужному военный эксперт Тарас Чмут.

"Одно дело — давать по четыре танка в месяц Украине, и поддерживать её, а совсем другое дело — отправлять своих солдат с комфортных баз куда-то под Бахмут, за что-то там воевать", — в интервью западному СМИ сказал националист.

По его словам, никакие меморандумы и "договорённости" с НАТО не имеют смысла, пока Запад не пойдёт воевать с РФ.

Он отметил, что соглашения должны быть подкреплены действием. Если за гарантиями есть западный военнослужащий, который готов стрелять в русского — это одно, а если это пустые обещания, то будет как обычно. Поэтому надо быть уже готовым стрелять в солдат РФ, призывает Чмут.