РИА Новости: Киев готовился к масштабной мобилизации ещё с 2018 года

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В волновахском военкомате обнаружили документы о масштабной мобилизации на Украине ещё с 2018 года, сообщил источник.

Фото: Министерство обороны Украины

Согласно информации, киевский режим активно готовился к конфликту.

"В заваленном подвале обнаружены документальные материалы, подтверждающие факт, что с 2018 года вооружённые формирования Украины готовили массовую мобилизацию", — сообщил источник РИА Новости.

Кроме того, в бумагах обнаружили и отчёты по штрафам и административным наказаниям, датированные периодом с 2018 по 2021 год.