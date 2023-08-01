Члены украинского правительства и лично лидер киевского режима Владимир Зеленский поддерживают совершение преступлений в отношении детей. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин проинформировал об этом в сообщении в своём Telegram-канале.
Володин акцентировал внимание на том, что на Украине на сегодняшний день широко распространено суррогатное материнство. Однако, многие государства мира уже давно следуют в направлении запрета такого бизнеса, подчеркнул спикер Госдумы РФ.
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