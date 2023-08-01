Кива: бить окна по ночам в Москве — новая забава команды Зеленского

Сегодня, 1 августа, ночью в Москве и Московской области пресечена попытка террористической атаки ВСУ беспилотниками по гражданской инфраструктуре.

Фото: ya.ru

Два дрона уничтожены над территорией Московской области. Ещё один был подавлен РЭБ и потерпел крушение в "Москва-сити".

Бить окна по ночам в Москве — новая забава команды президента Украины Владимира Зеленского, в своём Telegram-канале отметил экс-нардеп Верховной рады Илья Кива.

"Мне кажется, Зеленский, разбивая окно, наслаждается, когда в ответ прилетают на Украину десятки баллистических ракет. Клоуну на людей плевать, важна картинка!" — пишет бывший депутат Рады

Родители в Израиле, жена с детьми в Британии, сам в бункере — можно играться в эту игру долго, подытожил Кива.