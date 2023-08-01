Дугин объяснил смысл ударов ВСУ по "Москва-Сити": дроны прилетают по элите

Три украинских беспилотника атаковали столичный регион России. Два дрона были сбиты в Подмосковье, третий аппарат потерял управление и врезался в высотку "Москва-Сити".

Фото: Denis Babenko/Russian Look

Философ Александр Дугин прокомментировал атаки ВСУ и иронично отметил, что в Службе безопасности Украины активизировалась "тайная пророссийская агентура", которая решила помочь российской элите осознать, что она является полноценным участником этого конфликта.

"Ущерб минимальный, а эффект, наоборот", — указал Дугин в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул: противнику следовало бы избегать ударов по элите, чтобы общество думало, что страдают только простые люди, "а элиты лишь спят и видят, как быстрее заключить похабный мир или зерновую сделку".

"Это содействовало бы расколу в обществе. Но БПЛА прилетают по элите, способствуя её русификации и патриотизации", — заключил философ.