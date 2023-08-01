Украинские СМИ рассказали подробности ударов ВКС РФ по Харькову

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В результате ночного налёта ударных беспилотников ВКС РФ 1 августа в Харькове были разрушены два здания, сообщают украинские СМИ.

Фото: Телеграм-платформа

Один из дронов, рассказали журналисты, ударил по некоему "трёхэтажному учебному заведению" в Салтовском районе города. По словам очевидцев, после взрыва здание охватил пожар.

Стоит отметить, что именно в таких строениях командование ВСУ обычно устраивает казармы для личного состава.

Ещё три БПЛА атаковали спорткомплекс в Шевченковском районе Харьков, который также мог быть переоборудован под расположение военнослужащих.

Ранее немецкий репортёр заявил, что ошибки в тактике украинского командования приводят к потерям техники НАТО.