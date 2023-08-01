Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Царьград: почему счастлив Ким Чен Ын после личного послания Путина
GT: отношение Африки к Путину стало неожиданностью для Запада
Боевик ВСУ рассказал о жестоких боях за Старомайорское: "Русские уже ждали нас"
Армия РФ уничтожила две роты боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении
Пушилин: ВСУ ещё могут перебрасывать резервы в Авдеевку, но уже с препятствиями
Певица Ольга Серябкина призналась в воровстве еды на шоу "Выжить в Дубае"
109 лет со дня вступления России в Первую мировую войну
The New York Times: Россия распространяет своё влияние с помощью видеоигр
Балицкий: ВСУ проводят перегруппировку на Ореховском направлении

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил о готовности страны к миротворческой миссии на Украине

Силовые структуры

Глава итальянского Минобороны Гуидо Крозетто выступил сегодня с заявлением о том, что официальный Рим готов к внесению значительного вклада в миротворческую миссию на Украине сразу же после того, как там завершится вооружённый конфликт.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил о готовности страны к миротворческой миссии на Украине
Фото: u-f.ru

Крозетто акцентировал внимание на том, что Италия представляет собой западное государство, в котором сильнее всего распространены антинатовские убеждения и пророссийский настрой, сообщают корреспонденты La Stampa.

"В следующем году в это время (летом — прим. ред.), надеюсь, мы не будем больше говорить о конфликте на Украине", — резюмировал руководитель итальянского оборонного ведомства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Чуть не упала: Пугачёва еле встала со стула на фестивале в Юрмале

Пугачёва еле встала с места во время фестиваля в Юрмале.

Алла Пугачёва чуть не упала со стула на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале
Express: онколог Дебора Ли назвала первый симптом трёх видов рака
Онколог назвала первый симптом нескольких видов рака
Пугачёва не помогла: фестиваль Вайкуле потерпел фиаско
В Воронежской области были задержаны трое мужчин которое сотрудничали с запрещенной на территории РФ экстремистской организацией
Украина может переделать гражданские самолёты под военные Андрей Николаев Австралийские "пуши": как ГУЛАГ породил ОПГ Сергей Лебедев Кремль, Москва-Сити — далее везде. Каким будет эффект от терактов? Любовь Степушова
Грозные ракеты Путина: удары ВС РФ по Одессе напугали Вашингтон
Взрывы прогремели в Кривом Роге: "Искандеры" начали неделю
Военспецы Запада: КНДР даст РФ "лютые" артсистемы, РСЗО и снаряды
Военспецы Запада: КНДР даст РФ "лютые" артсистемы, РСЗО и снаряды
Последние материалы
Брэд Питт решил поддержать забастовки, остановив съемки фильма "Формула-1"
Трамп заявил о прокси-войне США и России, которая может закончиться Третьей мировой
Первый замглавы Минобороны Украины Павлюк заявил о нарастании проблемы с уклонением от мобилизации
Конгрессмен Комер: Байден солгал народу США о непричастности к сделкам сына Хантера
В ночь на первое августа в России попытались поджечь сразу девять военкоматов
Сын главы СНБО Украины Данилова призвал украинцев сдаться
Балерина Анастасия Волочкова поддержала певицу Славу в конфликте с хирургов Хайдаровым
Сенатор Карасин: атаки на корабли ЧФ и запуски БПЛА по Москве приближают финал Зеленского
Посол Украины в ФРГ Макеев заявил, что НАТО должно защищать украинские зерновозы
Платежи за услуги ЖКХ в России вырастут, невзирая на отсутствие индексации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников