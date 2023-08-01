Глава итальянского Минобороны Гуидо Крозетто выступил сегодня с заявлением о том, что официальный Рим готов к внесению значительного вклада в миротворческую миссию на Украине сразу же после того, как там завершится вооружённый конфликт.
Крозетто акцентировал внимание на том, что Италия представляет собой западное государство, в котором сильнее всего распространены антинатовские убеждения и пророссийский настрой, сообщают корреспонденты La Stampa.
"В следующем году в это время (летом — прим. ред.), надеюсь, мы не будем больше говорить о конфликте на Украине", — резюмировал руководитель итальянского оборонного ведомства.
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