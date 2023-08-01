В Киеве заявили, что американцы виноваты в начале спецоперации

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В том, что РФ начала специальную военную операцию на Украине, виноваты США.

Фото: t.me/RVvoenkor

Об этом сообщил один из организаторов митинга "За единую Украину" в ДНР, позже убежавший в Киев, Энрике Менендес.

Он отметил, что вина Белого дома в том, что он не захотел прислушиваться к российским инициативам, озвученным накануне СВО.

"У американцев-то рыльце в пушку. Они же довольно сильно виноваты в том, что СВО в Украине началась. Потому что, когда Россия в конце 2021 года выступила с этим известным ультиматумом, то Америка отнеслась к этому несерьезно", — в эфире интернет-блога "Да это так" сказал общественник.

По его словам, Вашингтон посчитал, что незачем обращать внимание на обеспокоенность Кремля. И игнорированием реальности Белый дом подписал Украину на войну с РФ. То есть после этого США уже точно знали, что у Москвы не останется шансов на другой исход действий, подытожил Менендес.