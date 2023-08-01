Полковник Кнутов: боевиков ВСУ научили направлять дроны по радиомаячкам

Укронацистов научили обхождению российской блокировки GPS с помощью радиомаячков, чтобы сбивать с курса беспилотные летательные аппараты. Об этом проинформировал полковник в отставке, военный историк Юрий Кнутов.

Фото: discover24.ru

По его словам, россияне, в том числе, жители Москвы, давно обращают внимание на сбои в работе геолокации.

"Это делается для того, чтобы беспилотники ВСУ не могли ориентироваться по системе GPS, и ГЛОНАССы сбивались с курса, — пояснил полковник. — Мистема реально помогает. Значительная часть беспилотников уходят от своих целей в сторону. Хотя иногда бывает, что и причиняет ущерб зданиям, фасадам, разрушая остекление, покрытие".

Однако, некоторые беспилотники всё равно оказываются в центре столицы, подчеркнул эксперт. Кнутов связывает это с тем, что помимо GPS применяют и другую систему наведения, пишет URA. RU.