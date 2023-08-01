Укронацистов научили обхождению российской блокировки GPS с помощью радиомаячков, чтобы сбивать с курса беспилотные летательные аппараты. Об этом проинформировал полковник в отставке, военный историк Юрий Кнутов.
По его словам, россияне, в том числе, жители Москвы, давно обращают внимание на сбои в работе геолокации.
"Это делается для того, чтобы беспилотники ВСУ не могли ориентироваться по системе GPS, и ГЛОНАССы сбивались с курса, — пояснил полковник. — Мистема реально помогает. Значительная часть беспилотников уходят от своих целей в сторону. Хотя иногда бывает, что и причиняет ущерб зданиям, фасадам, разрушая остекление, покрытие".
Однако, некоторые беспилотники всё равно оказываются в центре столицы, подчеркнул эксперт. Кнутов связывает это с тем, что помимо GPS применяют и другую систему наведения, пишет URA. RU.
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