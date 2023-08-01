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Минобороны: ночью ВСУ пытались атаковать российские гражданские суда в Чёрном море

Силовые структуры

В ночь на 1 августа Киев попытался атаковать гражданские суда РФ в Чёрном море, однако корабли Военно-морского флота сорвали нападение. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Минобороны: ночью ВСУ пытались атаковать российские гражданские суда в Чёрном море
Фото: Вадим Савицкий

По информации ведомства, киевский режим намеревался организовать террористическую атаку с помощью трёх полупогружных безэкипажных катеров. Эта техника была направлена на российские гражданские транспортные суда, которые следовали к Босфору, уточнили в МО РФ.

"Кораблями ВМФ России, сопровождавшими морской транспорт, все катера были своевременно обнаружены и уничтожены", — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что безэкипажные катера ВСУ пытались совершить атаку на патрульные корабли РФ "Василий Быков" и "Сергей Котов", находившиеся в 340 километрах от Севастополя. Техника Украины была уничтожена из вооружения кораблей Черноморского флота.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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