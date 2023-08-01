В минувший понедельник, 31 июля, боевики ВСУ обстреляли сразу пять районов Белгородской области. Повреждены восемь жилых домов в частном секторе, следует из заявления губернатора Вячеслава Гладкова.
Киевский режим накануне нанёс по территориям региона свыше восьми десятков мощных ударов. Пострадавших среди мирного населения нет, однако, разрушения серьёзные.
В актуальной сводке по состоянию на 1 августа говорится о том, что численность пострадавших домов в населённом пункте Новопетровка возросла до пяти, пишут корреспонденты bel. ru.
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