Губернатор Гладков: за один день обстрелов Белгородской области пострадали восемь домов в пяти районах

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В минувший понедельник, 31 июля, боевики ВСУ обстреляли сразу пять районов Белгородской области. Повреждены восемь жилых домов в частном секторе, следует из заявления губернатора Вячеслава Гладкова.

Фото: https://t.me/vvgladkov

Киевский режим накануне нанёс по территориям региона свыше восьми десятков мощных ударов. Пострадавших среди мирного населения нет, однако, разрушения серьёзные.

В актуальной сводке по состоянию на 1 августа говорится о том, что численность пострадавших домов в населённом пункте Новопетровка возросла до пяти, пишут корреспонденты bel. ru.