Сообщается о пусках российских ракет "Калибр" из Чёрного моря

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В четвёртый раз за сегодня, 1 августа, на Украине объявляют массовую воздушную тревогу.

Фото: https://t.me/stranaua

Сирена слышна в большинстве регионов, в том числе и украинской столице — Киеве. Мониторинговые каналы Незалежной также сообщают о российских ракетах, которые летят на Кременчуг и Кривой Рог.

Украинские Telegram-каналы позже сообщили о пусках "Калибров" из Чёрного моря.

Также эти ресурсы отмечают, что "русские ракеты не фиксируются" в воздушном пространстве Украины. Предположительно, что они летят ниже зоны обнаружения РЛС или работают российские системы РЭБ.