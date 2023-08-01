В четвёртый раз за сегодня, 1 августа, на Украине объявляют массовую воздушную тревогу.
Сирена слышна в большинстве регионов, в том числе и украинской столице — Киеве. Мониторинговые каналы Незалежной также сообщают о российских ракетах, которые летят на Кременчуг и Кривой Рог.
Украинские Telegram-каналы позже сообщили о пусках "Калибров" из Чёрного моря.
Также эти ресурсы отмечают, что "русские ракеты не фиксируются" в воздушном пространстве Украины. Предположительно, что они летят ниже зоны обнаружения РЛС или работают российские системы РЭБ.
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