Эксперты посчитали, что в СВО погибло минимум 284 тысячи солдат ВСУ

О страшной правде о потерях Украины в боевых действиях рассказали военные журналисты.

Фото: mirtesen.ru

Военкор Александр Коц со ссылкой на эксперт Руслана Татаринова у себя в Telegram-канале публикует раскладку п убитым боевикам ВСУ.

"Зная украинский язык, можно через соцсети вытаскивать некрологи. Поставил поиск на теговые слова типа "загинул за Украину", "похованный". Вывел в программы, чтобы был подсчёт. И быстро выяснилось, что солдат погибает на Украине очень много. В среднем около 400 некрологов в день", — отмечает аналитик.

Он подчёркивает, что самым пиковым по потерям был ноябрь 2022 года. Тогда в сутки было опубликовано 1100 некрологов на всушников.

"Всего я насчитал 284 тысячи погибших. Это было зафиксировано неделю назад", — цитирует итог Коц.

Также отмечается, что сюда не вошли пропавшие без вести, да ещё сколько неопознанных по полям валяется. Если их приплюсовать, то получается жуткая цифра, подытожили военкоры.