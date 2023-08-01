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ВСУ атаковали ДНР 122 раза за прошедшие сутки

0:56
Силовые структуры

Территория ДНР оказалась под прицелом ВСУ: они выпустили 421 боеприпас. В общей сложности, за прошедшие сутки было совершено 122 обстрела, в результате которых погибли три человека, ещё десять получили серьёзные ранения. Такую информацию передаёт представительство ДНР в СЦКК.

ВСУ атаковали ДНР 122 раза за прошедшие сутки
Фото: iz.ru

"Под вражеским огнём оказались районы восьми населённых пунктов республики".

А именно, пострадали Горловка, Светлодарск, Гольмовский, Пантелеймоновка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Докучаевск.

Под прицелом оказались и жилые домостроения в размере десяти штук, также один объект гражданской инфраструктуры.

Напомним, ранее во время обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ погибли два человека, другая пара людей была госпитализирована с ранениями.

 

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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