Территория ДНР оказалась под прицелом ВСУ: они выпустили 421 боеприпас. В общей сложности, за прошедшие сутки было совершено 122 обстрела, в результате которых погибли три человека, ещё десять получили серьёзные ранения. Такую информацию передаёт представительство ДНР в СЦКК.
"Под вражеским огнём оказались районы восьми населённых пунктов республики".
А именно, пострадали Горловка, Светлодарск, Гольмовский, Пантелеймоновка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Докучаевск.
Под прицелом оказались и жилые домостроения в размере десяти штук, также один объект гражданской инфраструктуры.
Напомним, ранее во время обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ погибли два человека, другая пара людей была госпитализирована с ранениями.
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