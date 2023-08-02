Рогов: ВСУ перебрасывают восемь тысяч штурмовиков на Запорожское направление

Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) перебрасывает на Запорожский фронт новые резервы из 10-го армейского корпуса в район Орехова и Гуляйполя. Об этом сообщил в своём Telegram-канале политик Владимир Рогов со ссылкой на разведданные.

Фото: freeua.ru

По его словам, речь идёт о штурмовых подразделениях в количестве не менее восьми тысяч боевиков, которые хорошо обучены на Западе, высоко мотивированы и не измотаны боями.

Подвоз резервов осуществляется через Днепропетровск и Павлоград, которые стали одними из главных логистических центров для ВСУ на Запорожском фронте, добавил автор канала.

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