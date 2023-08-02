В Министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали сегодня реакцию властей Соединённых Штатов на атаки киевского режима на Москву.
Своей реакцией на атаки украинских беспилотников на столицу РФ Белый дом фактически на официальном уровне оправдал террористические методы режима Зеленского, заявили во внешнеполитическом ведомстве.
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Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.