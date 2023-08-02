МИД России: США оправдали террористические методы киевского режима своей реакцией на атаки беспилотников на Москву

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали сегодня реакцию властей Соединённых Штатов на атаки киевского режима на Москву.

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Своей реакцией на атаки украинских беспилотников на столицу РФ Белый дом фактически на официальном уровне оправдал террористические методы режима Зеленского, заявили во внешнеполитическом ведомстве.