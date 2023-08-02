Политолог Ищенко рассказал, почему власти США не организуют морской конвой для вывоза украинского зерна

Аналитик и политолог Ростислав Ищенко дал журналистам интервью, в котором прокомментировал информацию о возможной помощи Запада в решении вопроса вывоза зерна из Украины. После того, как Россия закрыла морской путь, вариантов у Украины нет, подчеркнул эксперт.

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"Морской путь закрыт, через Белоруссию закрыт, через Россию закрыт, через Польшу закрыт, через Румынию закрыт, через Словакию закрыт, через Венгрию закрыт, — заявил Ищенко. — И поляки, и словаки, и румыны, и венгры, и болгары настаивают на том, чтобы продлить запрет на ввоз на свою территорию любого украинского зерна".

По словам политолога, Запад не торопится удовлетворять "хотелки" Украины относительно продаж зерна по причине дороговизны его доставки, пишет "Военное дело".

Теоретически Вашингтон мог бы обеспечить конвой для прохода морских караванов в порты Украины и в обратном направлении. Однако, выросла стоимость страховок на следующие на Украину суда, и растут зарплаты членам экипажей. Кроме того, под применением конвойных военных кораблей следует понимать затраты, делающие украинское зерно намного дороже, резюмировал Ищенко.