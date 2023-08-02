Пушилин: семь человек ранены за день при обстрелах ВСУ

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Артиллерийский обстрел со стороны украинской армии стал причиной получения ранений различных тяжестей у семерых людей, включая двух несовершеннолетних детей. Это произошло в течение 2 августа, сообщает врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Фото: РБК

"Сегодня Донецк, Горловка, Ясиноватая пережили очередной трудный день. Семь человек получили ранения в результате обстрелов со стороны Украины, среди них ребенок и подросток, оба находятся в состоянии средней степени тяжести".

Также зафиксирован случай подрыва на противопехотной мине "Лепесток" — добавляет Пушилин.

В общей сложности, ВСУ выпустили свыше 230 боеприпасов по территории республики.