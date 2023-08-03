Гагин: поставки техники для ВСУ с Запада существенно сократились — удар для ОПК США

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Запад сократил поставки техники ВСУ, что видно по ситуации на фронте, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он усомнился, что украинская армия получит от иностранных партнёров самолёты.

Фото: www.gazeta.ru

По словам Гагина, потеря дорогостоящей техники — истребителей F-16 сильно ударит по промышленно-оборонному комплексу США.

"Что касается поставок техники, действительно, они сократились. У меня большие сомнения и в том, что Украина получит самолёты американского производства", — пояснил Гагин РИА Новости.

Ранее американские власти анонсировали поставки ВСУ истребителей F-16 и обучение украинских пилотов работе на технике. Однако пока Вашингтон так и не выполнил обещания.