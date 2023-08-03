Военный эксперт Дандыкин назвал уязвимое место морских беспилотников ВСУ: "Они будут взрываться"

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские безэкипажные катера, с помощью которых был совершён теракт на Крымском мосту, несут серьёзную угрозу, но имеют важную уязвимость, заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

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Он рассказал, что морские дроны ВСУ содержат порядка 300 килограммов взрывчатки, а атаки с их помощью происходят преимущественно ночью, что затрудняет перехват и уничтожение беспилотников патрульными кораблями Черноморского флота.

"Но, к счастью для нас, даже при небольших штормах они будут взрываться волной", — отметил специалист в интервью изданию "Украина.ру".

В качестве дополнительной защиты флота и стратегических сооружений уже установлены плавучие заграждения и специальные надводные станции обнаружения, подчеркнул Дандыкин.

Ранее западные аналитики пришли к выводу, что Пентагон лжёт, когда говорит, что оружие НАТО не используется ВСУ для ударов по территории России.