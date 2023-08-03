Украинские безэкипажные катера, с помощью которых был совершён теракт на Крымском мосту, несут серьёзную угрозу, но имеют важную уязвимость, заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
Он рассказал, что морские дроны ВСУ содержат порядка 300 килограммов взрывчатки, а атаки с их помощью происходят преимущественно ночью, что затрудняет перехват и уничтожение беспилотников патрульными кораблями Черноморского флота.
"Но, к счастью для нас, даже при небольших штормах они будут взрываться волной", — отметил специалист в интервью изданию "Украина.ру".
В качестве дополнительной защиты флота и стратегических сооружений уже установлены плавучие заграждения и специальные надводные станции обнаружения, подчеркнул Дандыкин.
Ранее западные аналитики пришли к выводу, что Пентагон лжёт, когда говорит, что оружие НАТО не используется ВСУ для ударов по территории России.
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