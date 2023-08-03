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На Времевском выступе ВСУ применяют интересную тактику — разминирование своими БМП

Силовые структуры

В боях за Времевский выступ, небольшую территорию на стыке Запорожской области и ДНР, ВСУ перешли к очень интересной тактике наступления "по стандартам НАТО", заявил военный эксперт Сергей Колясников.

На Времевском выступе ВСУ применяют интересную тактику — разминирование своими БМП
Фото: Вадим Савицкий

"Едет первый броневик — подрывается на мине. За ним едет второй — тоже подрывается. И так далее", — пояснил он в своём Telegram-канале.

Таким образом, отметил специалист, проходы в минных полях украинские силы пробивают собственной техникой и ценой огромных потерь.

"Похоже, весь расчет украинского наступа держался на вере в то, что мы просто отступим, как осенью 2022 года", — резюмировал Колясников.

Ранее российские бойцы рассказали, что под Соледаром Киев активно применяет запрещённые в большинстве стран кассетные бомбы, чтобы выбить ВС РФ с позиций.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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