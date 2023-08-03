JT: перестановки в китайских ракетных войсках связаны с планом по захвату Тайваня

Кадровые перестановки в руководящем аппарате ракетных войск китайской армии связаны с ведением борьбы с коррупцией в силах, которым предстоит сыграть главную роль в попытках захвата Тайваня. Об этом пишут корреспонденты The Japan Times.

Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE

На должность командующего ракетными войсками назначен Ван Хоубинь. Новым политическим комиссаром стал Сюй Сишэн. Антикоррупционный орган Центральной военной комиссии увёз для проведения расследования бывшего командующего Ли Ючао и его заместителей Чжан Чжэньчжуна и Лю Гуанбиня.