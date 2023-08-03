Кадровые перестановки в руководящем аппарате ракетных войск китайской армии связаны с ведением борьбы с коррупцией в силах, которым предстоит сыграть главную роль в попытках захвата Тайваня. Об этом пишут корреспонденты The Japan Times.
На должность командующего ракетными войсками назначен Ван Хоубинь. Новым политическим комиссаром стал Сюй Сишэн. Антикоррупционный орган Центральной военной комиссии увёз для проведения расследования бывшего командующего Ли Ючао и его заместителей Чжан Чжэньчжуна и Лю Гуанбиня.
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