El Pais: в НАТО усилены меры безопасности в связи с укреплением Белоруссии

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Государства НАТО в настоящее время активно усиливают меры безопасности на восточном фронте в связи с тем, что укрепляется Белоруссия, пишут корреспонденты El Pais.

Фото: fishki.net

Опасения заметно усилились у властей Литвы, Латвии и Польши. Из недавнего заявления польского премьера Матеуша Моравецкого следует, что к границе республике якобы вплотную подошла сотня российских военных.

"Ситуация становится ещё более опасной, — предупредил Моравецкий. — Это, безусловно, шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию".