Государства НАТО в настоящее время активно усиливают меры безопасности на восточном фронте в связи с тем, что укрепляется Белоруссия, пишут корреспонденты El Pais.
Опасения заметно усилились у властей Литвы, Латвии и Польши. Из недавнего заявления польского премьера Матеуша Моравецкого следует, что к границе республике якобы вплотную подошла сотня российских военных.
"Ситуация становится ещё более опасной, — предупредил Моравецкий. — Это, безусловно, шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию".
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