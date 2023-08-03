В Калужской области сбили седьмой беспилотник

На юго-западе Калужской области ПВО сбила еще один украинский беспилотник, сообщил сообщил губернатор Владислав Шапша.

Фото: mil.ru

Представитель отметил, что граждане и инфраструктура не пострадали. Владислав Шапша не уточнил в какую сторону были направлены БПЛА.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что российские военные смогли пресечь попытку террористических атак со стороны Украины. Киев планировал атаковать Калужскую область.

Средствами противовоздушной обороны было сбито шесть беспилотных летательный аппаратов. В результате жертв и пострадавших не было.