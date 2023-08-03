Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Песков сомневается в введении единой валюты в БРИКС
У Сбера значительно выросла прибыль
TAC: Девлин заявил, что Украине нужны десятилетия для прорыва российской обороны
Российские туристы потянулись в Испанию
В Шереметьево у прилетевшей из Дубая россиянки нашли драгоценности стоимостью в миллионы рублей
АвтоВАЗ передаст запчасти на сумму 15 млн рублей петербургским студентам для образовательных целей
Российские госслужащие запустят собственного оператора мобильной связи
МВД: брошенную на улице в Екатеринбурге девочку передали матери, её отец до сих пор не найден
Женщины избили спасателя в Ростовской области за то, что тот отказался покатать их на лодке

"Oryx": русские жгут каждую 2-4 "броню" из США и Европы

Силовые структуры

ВС РФ последовательно уничтожают бронетехнику, поступившую из стран НАТО. Одних немецких танков Leopard сожжено уже 12, а американских Bradley — 49.

"Oryx": русские жгут каждую 2-4 "броню" из США и Европы
Фото: TG: Warrior СВО

По данным нидерландского проекта "Oryx":

  • Американцы на Запорожье лишились каждого четвертого Bradley. Это особенно радует, учитывая, что ВСУ получили модернизированные бронемашины, интересные россиянам в принципе — сообщает OverClockers.
  • Масштабные потери фиксируются и по бронемашинам M113: уничтожено 58 единиц (каждая десятая). Поставляли их США, Австралия, Дания и Германия.
  • Натовские страны отказались от YPR-765 — их отправили догорать на Украину (ВСУ лишились 41 броневика).

То есть после всех перипетий морально устаревшая техника оказывается на Украине, где её успешно утилизируют русские бойцы.

Впрочем, ВС РФ уничтожает и новую технику:

  1. Украина уже осталась без каждого третьего финского бронетранспортера Sisu XA-185 (окончательно уничтожены 7 единиц, одна захвачена в качестве трофея).
  2. ВСУ потеряли также 15 противоминных автомобилей Oshkosh M-ATV, однако сколько их было изначально доставлено из США, не сообщалось.
  3. В невозвратных потерях числятся и 41 бронеавтомобиль Wolfhound HTSV, Husky TSV и Mastiff PPV — о них военспецы Запада "не распространяют сведения, чтобы не позориться окончательно".
  4. Саудовская Аравия также не стала раскрывать, сколько отправила бронемашин Panthera T6 (поставки начались в декабре 2022 года), но по данным с видео и отчётов ВСУ, только саудовских машин россияне сожгли около десятка.
  5. Потери турецкого противоминного автомобиля BMC Kirpi известны — почти каждый десятый.
  6. Эстония передала ВСУ 7 полноприводных броневиков Mamba Alvis 4 — четыре машины погибли, одна взята россиянами как трофей.

Более-менее приличную устойчивость к огню показали австралийский Bushmaster PMV и канадский Roshel Senator. Но вполне может быть, что Украина просто не использует эту технику на напряжённых участках фронта — поэтому она пока ещё в наличии.

Но это явно ненадолго.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
"Жила как королева": мать челябинского маньяка рассказала о сбежавшей пленнице

Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания девушки, которую её сын не отпускал из плена на протяжении 14 лет.

Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания пленницы: "Жила как королева"
Скончался избитый мигрантом из Таджикистана челябинский боец СВО
Скончался избитый таджикским мигрантом боец СВО
Как выглядит 16-летняя дочь Александра Абдулова
Новый удар "Гераней" по Измаилу поставил точку в планах Запада
Разведчик назвал два условия запрета всей техники Apple в РФ Олег Володин В России объявлен четвёртый открытый набор в космонавты Анастасия Жукова Украина погибает. Наёмники, бегите или станете "козлами отпущения" Любовь Степушова
Началась сдача Киева — США теперь будет поддерживать Тайвань
Киев хамством отвечает на помощь Запада — WE
"Сказал и сказал": Киркоров не собирается опровергать слова Панина про свою гомосексуальность
"Сказал и сказал": Киркоров не собирается опровергать слова Панина про свою гомосексуальность
Последние материалы
Разведчик назвал два условия запрета всей техники Apple в РФ
В Шереметьево у прилетевшей из Дубая россиянки нашли драгоценности стоимостью в миллионы рублей
АвтоВАЗ передаст запчасти на сумму 15 млн рублей петербургским студентам для образовательных целей
Российские госслужащие запустят собственного оператора мобильной связи
МВД: брошенную на улице в Екатеринбурге девочку передали матери, её отец до сих пор не найден
Женщины избили спасателя в Ростовской области за то, что тот отказался покатать их на лодке
Проказа возвращается: в США увеличилось число заболевших
Bloomberg: сближение России с Нигером сделает Запад зависимым от Кремля
На 82-м году жизни скончалась актриса Ирина Мирошниченко
Самое крупное животное было найдено в перуанской пустыне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников