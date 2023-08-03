"Oryx": русские жгут каждую 2-4 "броню" из США и Европы

ВС РФ последовательно уничтожают бронетехнику, поступившую из стран НАТО. Одних немецких танков Leopard сожжено уже 12, а американских Bradley — 49.

Фото: TG: Warrior СВО

По данным нидерландского проекта "Oryx":

Американцы на Запорожье лишились каждого четвертого Bradley. Это особенно радует, учитывая, что ВСУ получили модернизированные бронемашины, интересные россиянам в принципе — сообщает OverClockers.

Масштабные потери фиксируются и по бронемашинам M113: уничтожено 58 единиц (каждая десятая). Поставляли их США, Австралия, Дания и Германия.

Натовские страны отказались от YPR-765 — их отправили догорать на Украину (ВСУ лишились 41 броневика).

То есть после всех перипетий морально устаревшая техника оказывается на Украине, где её успешно утилизируют русские бойцы.

Впрочем, ВС РФ уничтожает и новую технику:

Украина уже осталась без каждого третьего финского бронетранспортера Sisu XA-185 (окончательно уничтожены 7 единиц, одна захвачена в качестве трофея). ВСУ потеряли также 15 противоминных автомобилей Oshkosh M-ATV, однако сколько их было изначально доставлено из США, не сообщалось. В невозвратных потерях числятся и 41 бронеавтомобиль Wolfhound HTSV, Husky TSV и Mastiff PPV — о них военспецы Запада "не распространяют сведения, чтобы не позориться окончательно". Саудовская Аравия также не стала раскрывать, сколько отправила бронемашин Panthera T6 (поставки начались в декабре 2022 года), но по данным с видео и отчётов ВСУ, только саудовских машин россияне сожгли около десятка. Потери турецкого противоминного автомобиля BMC Kirpi известны — почти каждый десятый. Эстония передала ВСУ 7 полноприводных броневиков Mamba Alvis 4 — четыре машины погибли, одна взята россиянами как трофей.

Более-менее приличную устойчивость к огню показали австралийский Bushmaster PMV и канадский Roshel Senator. Но вполне может быть, что Украина просто не использует эту технику на напряжённых участках фронта — поэтому она пока ещё в наличии.

Но это явно ненадолго.