Арестович* заявил, что Украина провалила некоторые решения и отстала от противника

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Алексей Арестович* рассказал, в чём преуспела Россия, и какие ошибки допустила Украина.

Фото: REX/ Shutterstock

Украинский военный аналитик высказался о промахах Украины.

"Украина провалила некоторые решения и немного отстала от темпов, которыми пошёл противник", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Россия усилила с помощью денежных вливаний военное производство и перевела Военно-промышленный комплекс на трехсменное производство ВПК. Кроме того, по словам Арестовича*, РФ удалось получать товары, на которых были наложены санкции Запада, с помощью серых схем.

Ранее Алексей Арестович заявил, что Украина сделала всё, чтобы начался военный конфликт.

* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.