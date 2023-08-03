Алексей Арестович* рассказал, в чём преуспела Россия, и какие ошибки допустила Украина.
Украинский военный аналитик высказался о промахах Украины.
"Украина провалила некоторые решения и немного отстала от темпов, которыми пошёл противник", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Он отметил, что Россия усилила с помощью денежных вливаний военное производство и перевела Военно-промышленный комплекс на трехсменное производство ВПК. Кроме того, по словам Арестовича*, РФ удалось получать товары, на которых были наложены санкции Запада, с помощью серых схем.
Ранее Алексей Арестович заявил, что Украина сделала всё, чтобы начался военный конфликт.
* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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