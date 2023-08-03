Подоляк: Россия должна уменьшиться в размерах, поменять название и флаг

Российская Федерация должна уменьшиться в своих размерах, поменять название и сменить свой флаг.

Фото: infosmi.net

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Советник главы ОПУ Андрея Ермака и Вооружённые силы Украины не могут противостоять сегодняшней сильной РФ. Это ещё один фактор провала контрнаступление киевского режима, "наряду с кустами и небольшими деревьями", комментируют это заявление военные корреспонденты Telegram-канала "Тройка".

Ранее Подоляк заявлял, что после первых атак БПЛА на Москву количество "неустановленных дронов" будет ещё больше.