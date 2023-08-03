Российская Федерация должна уменьшиться в своих размерах, поменять название и сменить свой флаг.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Советник главы ОПУ Андрея Ермака и Вооружённые силы Украины не могут противостоять сегодняшней сильной РФ. Это ещё один фактор провала контрнаступление киевского режима, "наряду с кустами и небольшими деревьями", комментируют это заявление военные корреспонденты Telegram-канала "Тройка".
Ранее Подоляк заявлял, что после первых атак БПЛА на Москву количество "неустановленных дронов" будет ещё больше.
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