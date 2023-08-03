Марков отреагировал на заявления ВСУ о захвате Работино

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сергей Марков прокомментировал атаку ВСУ на Токмак. Захват этого города, по словам политолога, открывает дорогу на Мелитополь.

Фото: РИА Новости

Марков рассказал, что в Запорожской области армия Украины предпринимает попытки прорваться на Токмак.

"И далее на Мелитополь и на Бердянск на берегу Азовского моря. Там сейчас самые тяжёлые бои", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Он объяснил, что не стоит верить заявлениям ВСУ о том, что они прорвались в Работино.

Ранее Сергей Марков объяснил, почему Владимиру Путину опасно приезжать в Турцию.