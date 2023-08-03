Сергей Марков прокомментировал атаку ВСУ на Токмак. Захват этого города, по словам политолога, открывает дорогу на Мелитополь.
Марков рассказал, что в Запорожской области армия Украины предпринимает попытки прорваться на Токмак.
"И далее на Мелитополь и на Бердянск на берегу Азовского моря. Там сейчас самые тяжёлые бои", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.
Он объяснил, что не стоит верить заявлениям ВСУ о том, что они прорвались в Работино.
Ранее Сергей Марков объяснил, почему Владимиру Путину опасно приезжать в Турцию.
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