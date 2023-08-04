Shot опубликовал видео уничтожения надводной цели в Новороссийске

В Сети появилось видео уничтожения целей, атаковавших Новороссийск сегодня утром. Запись опубликовал Telegram-канал Shot.

Уничтожение дронов ВСУ в Новороссийске

Местные жители рассказали, что предполагаемый морской беспилотник вооружённых сил Украины сначала долго горел, а затем взорвался. Взрыв был сильным и очень громким.

Официальной информации по поводу происшествия пока нет. Однако в экстренных службах Новороссийска сообщения о взрывах в городе подтвердили.