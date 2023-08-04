В Сети появилось видео уничтожения целей, атаковавших Новороссийск сегодня утром. Запись опубликовал Telegram-канал Shot.
Местные жители рассказали, что предполагаемый морской беспилотник вооружённых сил Украины сначала долго горел, а затем взорвался. Взрыв был сильным и очень громким.
Официальной информации по поводу происшествия пока нет. Однако в экстренных службах Новороссийска сообщения о взрывах в городе подтвердили.
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