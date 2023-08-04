Марочко: дезертиры из ВСУ погибли при попытке оставить позиции под Красным Лиманом

Украинские военные попытались оставить позиции в районе села Терны на Краснолиманском направлении, однако были уничтожены. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

Фото: ВКонтакте

По словам офицера, несущие значительные потери боевики попытались отступить, но это явно не было согласовано с вышестоящим командованием. По дезертирам был открыт огонь из стрелкового оружия с ближайшего опорного пункта ВСУ.

Боевики изменили маршрут, но после выхода на открытую местность были уничтожены российской артиллерией, заключил Марочко.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.