Депутат Госдумы: ВСУ истощают резервы своими попытками прорвать фланги под Артемовском

Украинская армия, пытаясь прорвать фланги под Артемовском, активно и безжалостно истощает свои резервы. Об этом рассказал депутат Государственной думы, председатель правления межрегиональной общественной организации "Союз добровольцев Донбасса" Александр Бородай.

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"Противник пытается прорываться к Бахмуту и схлопнуть фланги, не важно, что северные, что южные. Все для того, чтобы Бахмут попал в окружение. <…> Ему это уже который месяц не удается. <…> Происходит физическое истощение противника, противник теряет живую силу и технику".

ВСУ, по словам политика, измотаны. Беспрерывные боевое действия, которые идут не в пользу киевского режима, могут довести противника до психологического надлома.