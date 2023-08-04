По сообщению агентства Reuters, пользователи Интернета в Казахстане стали сталкиваться с рекламой, призывающей их в ряды Вооруженных Сил России. Потенциальным добровольцам обещают единовременную выплату в размере 5300 долларов США, ежемесячную зарплату не менее 190 000 рублей и дополнительные льготы.
Реклама направляет пользователей на сайт, предлагающий желающим поступить на службу в российскую армию в Сахалинской области, расположенной на Дальнем Востоке России. На сайте также сообщается, что он принадлежит и управляется Агентством по развитию человеческого капитала Сахалинской области.
Основной акцент в данной призывной кампании сделан на том, чтобы предложить начинающим военным возможность служить в Сахалинской области, расположенной на Дальнем Востоке России.
Ранее мы зампред Совбеза России Дмитрий Медведев уточнил, что в этом году в российскую армию на службу по контракту приняли 231 тыс. человек.
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