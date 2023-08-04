Пользователи Интернета в Казахстане стали сталкиваться с рекламой, призывающей их в ряды Вооруженных Сил России.

1:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По сообщению агентства Reuters, пользователи Интернета в Казахстане стали сталкиваться с рекламой, призывающей их в ряды Вооруженных Сил России. Потенциальным добровольцам обещают единовременную выплату в размере 5300 долларов США, ежемесячную зарплату не менее 190 000 рублей и дополнительные льготы.

Фото: aif.ru

Реклама направляет пользователей на сайт, предлагающий желающим поступить на службу в российскую армию в Сахалинской области, расположенной на Дальнем Востоке России. На сайте также сообщается, что он принадлежит и управляется Агентством по развитию человеческого капитала Сахалинской области.

Преимущества поступления на службу

Единовременная выплата : Поступая на службу в Вооруженные Силы РФ по данной программе, человек получает значительную единовременную выплату в размере 5300 долларов США.

: Поступая на службу в Вооруженные Силы РФ по данной программе, человек получает значительную единовременную выплату в размере 5300 долларов США. Конкурентоспособная ежемесячная зарплата : Успешные кандидаты могут рассчитывать на ежемесячную зарплату в размере не менее 190 000 рублей. Такое конкурентоспособное вознаграждение обеспечивает достойное вознаграждение военнослужащих за их службу и самоотверженность.

: Успешные кандидаты могут рассчитывать на ежемесячную зарплату в размере не менее 190 000 рублей. Такое конкурентоспособное вознаграждение обеспечивает достойное вознаграждение военнослужащих за их службу и самоотверженность. Дополнительные стимулы: Помимо единовременной выплаты и ежемесячного денежного довольствия, предложение включает в себя дополнительные льготы, что делает его привлекательным для потенциальных новобранцев.

Основной акцент в данной призывной кампании сделан на том, чтобы предложить начинающим военным возможность служить в Сахалинской области, расположенной на Дальнем Востоке России.

Ранее мы зампред Совбеза России Дмитрий Медведев уточнил, что в этом году в российскую армию на службу по контракту приняли 231 тыс. человек.