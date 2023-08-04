Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ударные беспилотные летательные аппараты над Бердянском и Азовским морем. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.
Он отметил, что Украина пыталась нанести удары по объектам гражданской инфраструктуры региона около двух часов ночи.
"Наши ПВО сбили БПЛА ударного типа над Бердянском и над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска", — написал Балицкий в своём Telegram-канале.
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