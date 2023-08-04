Балицкий: ПВО ночью сбила ударные дроны над Азовским морем и Бердянском

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ударные беспилотные летательные аппараты над Бердянском и Азовским морем. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Фото: telegram

Он отметил, что Украина пыталась нанести удары по объектам гражданской инфраструктуры региона около двух часов ночи.

"Наши ПВО сбили БПЛА ударного типа над Бердянском и над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска", — написал Балицкий в своём Telegram-канале.