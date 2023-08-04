В Алёшках ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи 3 августа

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Гуманитарный склад, расположенный в Алёшках Херсонской области, попал под артиллерийский прицел ВСУ.Такую информацию сообщили в администрации населенного пункта.

Фото: 360tv.ru

"В одном из наиболее пострадавших от наводнения населенных пунктов Херсонской области — Алёшках — ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи. Мощный взрыв прогремел утром 3 августа в метре от здания где выдавались продуктовые наборы и бутилированная вода".

Пострадавших не обнаружено, добавляют представители аминистрации Алёшек.

Стоит отметить, что этот город на данный момент является самым уязвимым звеном после случившейся аварии на Каховской ГЭС: больше всего повреждений инфраструктуры.