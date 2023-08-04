Гуманитарный склад, расположенный в Алёшках Херсонской области, попал под артиллерийский прицел ВСУ.Такую информацию сообщили в администрации населенного пункта.
"В одном из наиболее пострадавших от наводнения населенных пунктов Херсонской области — Алёшках — ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи. Мощный взрыв прогремел утром 3 августа в метре от здания где выдавались продуктовые наборы и бутилированная вода".
Пострадавших не обнаружено, добавляют представители аминистрации Алёшек.
Стоит отметить, что этот город на данный момент является самым уязвимым звеном после случившейся аварии на Каховской ГЭС: больше всего повреждений инфраструктуры.
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