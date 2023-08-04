Пресс-службам СК запретили указывать национальность преступников

Пресс-службам Следственного комитета запретили указывать на национальность преступников и подозреваемых, а также освящать рейды силовиков по мигрантам, сообщает Trlrgram-канал Baza.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Как сообщает источник, в пресс-релизах будет указываться только пол гражданина совершившего преступление.

Кроме того, в релизах теперь не будут активно освящаться темы рейдов и уголовные дела против мигрантов, если тема не является резонансной.

Ранее, глава СК Александр Бастрыкин предлагал ужесточить законодательство в отношении миграционной политики. По его мнению "локальные конфликты мигрантов могут превратиться в массовые уличные беспорядки".