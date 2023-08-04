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Пресс-службам СК запретили указывать национальность преступников

Силовые структуры

Пресс-службам Следственного комитета запретили указывать на национальность преступников и подозреваемых, а также освящать рейды силовиков по мигрантам, сообщает Trlrgram-канал Baza.

Пресс-службам СК запретили указывать национальность преступников
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Как сообщает источник, в пресс-релизах будет указываться только пол гражданина совершившего преступление. 

Кроме того, в релизах теперь не будут активно освящаться темы рейдов и уголовные дела против мигрантов, если тема не является резонансной. 

Ранее, глава СК Александр Бастрыкин предлагал ужесточить законодательство в отношении миграционной политики. По его мнению "локальные конфликты мигрантов могут превратиться в массовые уличные беспорядки". 

 

 

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Автор Полина Сушкова
Полина Сушкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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