Пресс-службам Следственного комитета запретили указывать на национальность преступников и подозреваемых, а также освящать рейды силовиков по мигрантам, сообщает Trlrgram-канал Baza.
Как сообщает источник, в пресс-релизах будет указываться только пол гражданина совершившего преступление.
Кроме того, в релизах теперь не будут активно освящаться темы рейдов и уголовные дела против мигрантов, если тема не является резонансной.
Ранее, глава СК Александр Бастрыкин предлагал ужесточить законодательство в отношении миграционной политики. По его мнению "локальные конфликты мигрантов могут превратиться в массовые уличные беспорядки".
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