Очередная поставка киевскому режиму истребителей F-16 американского производства ситуацию в зоне вооружённого конфликта не переломит.
Корреспонденты телеканала NBC News сообщают об этом, ссылаясь на соответствующее заявление одного из высокопоставленных чиновников из США.
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Западные правительства выразили шок из-за ракетных ударов армии России по объектам ВСУ в Одессе, сообщает American Conservative.