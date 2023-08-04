Чиновники из США: поставки киевскому режиму истребителей F-16 недостаточно для перелома ситуации в зоне вооружённого конфликта

Очередная поставка киевскому режиму истребителей F-16 американского производства ситуацию в зоне вооружённого конфликта не переломит.

Фото: w-dog.ru

Корреспонденты телеканала NBC News сообщают об этом, ссылаясь на соответствующее заявление одного из высокопоставленных чиновников из США.