Сотрудники украинских правоохранительных органов выявили в Киеве схему незаконного вывоза за рубеж мужчин призывного возраста.
Канал отправки за границу уклонистов был организован чиновником городской администрации и руководителем Голосеевского военкомата украинской столицы, следует из сегодняшнего заявления офиса генерального прокурора страны.
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