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Гундаров призвал РФ взять под контроль всё украинское побережье в Чёрном море

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Силовые структуры

В ночь на 5 августа Украина атаковала морскими дронами танкер вблизи Керченского пролива. Судно получило повреждения, но остаётся на плаву. Это произошло вскоре после атаки на Новороссийск. Военный эксперт капитан 1 ранга Владимир Гундаров в беседе с "МК" рассказа, каким образом можно противодействовать таким терактам.

Гундаров призвал РФ взять под контроль всё украинское побережье в Чёрном море
Фото: https://t.me/yurasumy/8399

Он считает, что России пора признать Украины государством-террористом и начинать наносить удары по правительственному кварталу в Киеве. Москва обладает необходимыми для этого ракетами.

В Чёрном море противодействовать атакам украинских дронов сложно.

"Есть только один выход — это взять под свой контроль всё украинское побережье в Чёрном море, вплоть до Дуная. Понятно, что радикальное решение — только наша победа", — поделился Гундаров.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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