Гундаров призвал РФ взять под контроль всё украинское побережье в Чёрном море

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ночь на 5 августа Украина атаковала морскими дронами танкер вблизи Керченского пролива. Судно получило повреждения, но остаётся на плаву. Это произошло вскоре после атаки на Новороссийск. Военный эксперт капитан 1 ранга Владимир Гундаров в беседе с "МК" рассказа, каким образом можно противодействовать таким терактам.

Фото: https://t.me/yurasumy/8399

Он считает, что России пора признать Украины государством-террористом и начинать наносить удары по правительственному кварталу в Киеве. Москва обладает необходимыми для этого ракетами.

В Чёрном море противодействовать атакам украинских дронов сложно.

"Есть только один выход — это взять под свой контроль всё украинское побережье в Чёрном море, вплоть до Дуная. Понятно, что радикальное решение — только наша победа", — поделился Гундаров.