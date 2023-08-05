В ночь на 5 августа Украина атаковала морскими дронами танкер вблизи Керченского пролива. Судно получило повреждения, но остаётся на плаву. Это произошло вскоре после атаки на Новороссийск. Военный эксперт капитан 1 ранга Владимир Гундаров в беседе с "МК" рассказа, каким образом можно противодействовать таким терактам.
Он считает, что России пора признать Украины государством-террористом и начинать наносить удары по правительственному кварталу в Киеве. Москва обладает необходимыми для этого ракетами.
В Чёрном море противодействовать атакам украинских дронов сложно.
"Есть только один выход — это взять под свой контроль всё украинское побережье в Чёрном море, вплоть до Дуная. Понятно, что радикальное решение — только наша победа", — поделился Гундаров.
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Украина ответила РФ на атаку её портов в дельте Дуная атакой порта Новороссийск в Краснодарском крае. Пора понять, что тихих гаваней в Чёрном море у РФ больше нет.