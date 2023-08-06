Экс-советник Пентагона Макгрегор: США хотят обвинит Украину в провале и уйти

В Вашингтоне допустили ошибку, недооценив Россию и пожертвовав всей украинской нацией, а теперь ищут разные направления, чтобы выйти из создавшегося положения. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале.

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Эксперт считает, что одним из таких способов может быть попытка США обвинить Киев в поражении и "убраться восвояси".

"Существует желание отвлечь внимание от этого неизбежного провала, о котором станет известно в публичном пространстве и которое в конечном итоге проникнет в американское сознание", — добавил офицер."

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