Киевскому режиму не удастся удерживать территории в случае успешного контрнаступления, следует из заявления экс-морпеха американских ВС Брайана Берлетика.
Эксперт акцентировал внимание на том, что линии обороны были созданы бойцами российской армии специально для заманивания в ловушку с последующим уничтожением подготовленных Соединёнными Штатами и НАТО боевых подразделений ВСУ.
Берлетик назвал ситуацию для укронацистов очень мрачной. По его мнению, они не дойдут даже до первой линии, поскольку будут полностью разбиты.
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