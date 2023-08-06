Экс-морпех ВС США Берлетик: боевиков ВСУ разобьют при контрнаступлении

Киевскому режиму не удастся удерживать территории в случае успешного контрнаступления, следует из заявления экс-морпеха американских ВС Брайана Берлетика.

Эксперт акцентировал внимание на том, что линии обороны были созданы бойцами российской армии специально для заманивания в ловушку с последующим уничтожением подготовленных Соединёнными Штатами и НАТО боевых подразделений ВСУ.

Берлетик назвал ситуацию для укронацистов очень мрачной. По его мнению, они не дойдут даже до первой линии, поскольку будут полностью разбиты.