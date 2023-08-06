Медведев: враг должен приползти на коленях и молить о пощаде

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал переговоры по украинскому кризису в Джидде. Говоря об историческом контексте, политик напомнил о том, что Украина никогда не существовала до 1991 года. Она является осколком Российской империи, констатировал Медведев.

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По словам политика, необходимости в каких-либо переговорах на данный момент нет. Враг должен приползти на коленях и молить о пощаде, подчеркнул Медведев.