В итальянском правительстве принято решение о сокращении военного контингента страны на территории Нигера. По данным информагентства askanews, солдат вернули с военной базы в Ниамее.
Пресс-служба оборонного ведомства Италии сообщила сегодня о том, что вечером 5 августа на территории базы ВВС "Практика-ди-Маре" приземлился борт, доставивший 10 представителей войск США.
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