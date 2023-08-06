Минобороны Италии сократило контингент в Нигере: освобождено место на военной базе

0:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В итальянском правительстве принято решение о сокращении военного контингента страны на территории Нигера. По данным информагентства askanews, солдат вернули с военной базы в Ниамее.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Пресс-служба оборонного ведомства Италии сообщила сегодня о том, что вечером 5 августа на территории базы ВВС "Практика-ди-Маре" приземлился борт, доставивший 10 представителей войск США.